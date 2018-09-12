«Шант-2018». По сценарию учений, Армения возвращает условно утраченные территории

По сценарию учений«Шант-2018», Армения возвращает условно утраченные территории. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 12 сентября начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

«Мы вернули все условно утраченные территории, по сценарию учений«Шант-2018». Противник вел маневры в нейтральной зоне, чему мы воспрепятствовали. Однако, сценарию учений«Шант-2018», приграничная зона была обстреляна артиллерией, были раненые и погибшие. ВС подавляют огневые точки. В данный момент – в стране военное положение не объявлено, однако ситуация ведет к этому»,- сказал он.

По словам Давтяна, к подобному сценарию подготавливаюстя все органы местного самоуправления, чтобы своевременно провест мобилизацию – в случае объявления военного положения.

На всей территории Армении стартовали командно-штабные учения “Шант-2018”. Как сообщает «Арменпресс» , с 11 по 14 сентября страна будет приведена в условное военное положение.

Общегосударственные учения “Шант-2018” носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне и мобилизационную подготовку органов государственного и воинского управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности, повышению уровня сотрудничества и гармоничных взаимодействий.

Учитывая военно-политическую обстановку, создавшуюся вокруг Армении и в регионе, условный противник и ситуация в сценарии учений максимально приближены к действительности.

В соответствии со сценарием командно-штабных учений “Шант 2018” противник начал операции на границе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам в штаб-квартире МО пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

«По состоянию на 14:00, согласно сценарию, ситуация обострилась в регионе, на границе есть накопления. Симулированный противник начал радикальные действия, есть жертвы с обеих сторон. Теперь ведутся некоторые операции. Существует опасность большого потока беженцев, в ходе которого террористы могут проникнуть в Армению», - сказал он.

Ованнисян сказал, что в учениях также будут задействованы другие сценарии, такие как симулированные сценарии стихийных бедствий.

Он сказал, что предоставит регулярные тактические обновления.

Командно-штабные учения “Шант 2018” возглавляет премьер-министр, а начальником Генерального штаба является руководитель аппарата премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам в штаб-квартире министерства обороны директор КНКО “Информационно-аналитической центр правительства”Ованнес Мовсисян.

Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян сказал, что с самого первого момента учений премьер-министру было доложено о ситуации.

Мовсисян отметил, что информационный центр доступен для обновления информации в режиме 24/7. В министерстве также работают специальные мониторинговые группы.

“Специальные мониторинговые группы расскажут о ситуации в азербайджанской и турецкой прессе, особенно о дезинформации”, - сказал он.