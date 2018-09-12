«Арменпресс» использует передовые технологии для обеспечения конкурентоспособности в медиа-пространстве: выступление Арама Ананяна на медиа-форуме в Минске

Директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян принял участие в медиа-форуме «Сотрудничество во имя будущего: цифровая повестка в медиа-пространстве», который проходил в Минске. Как передает «Арменпресс», в своей речи он отметил, что форум, по сути, стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов информационной и медиа-индустрии.

«Я более чем убежден, что в современном мире нет исключительно нецифровых СМИ. Год от года все труднее выделить область, которая была бы исключительно нецифровой»,- сказал он. По его словам, он не намерен говорить, что печатная пресса должна прекратить свое существование. «Печатное слово получает новые возможности, поскольку бумага становится носителем цифровой информации, и даже простейший QR код позволяет ворваться в цифровой мир, обогащая печатные публикации такой информацией, которую еще недавно трудно было бы представить»,- сказал директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян, подчеркнув, что сегодня формы потребления СМИ отличны от тех, которые были годами ранее.

«Интернет-ресурсы, блоги, соцсети более не считаются новыми медиа. Если раньше мы обсуждали то, что люди окружены информацией, то сегодня смартфоны и прочие гаджеты дословно стали носителями информации. В пространстве и времени мы более, чем когда-либо близки к человеку, а современный человек живет в среде, полной информационных потоков»,- сказал директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян, подчеркнув, что бархатная революция в Армении развивалась в он-лайн режиме, за чем можно было следить из любой точки мира, не тратя при этом ни копейки.

Говоря о стратегии «Арменпресс», Арам Ананян сказал, что среди стратегических направлени развития «Арменпресс» - поиск форматов развития малых «ньюз-румов» в быстро меняющемся мире. ««Арменпресс» использует передовые технологии – возможности искусственного интеллекта, для обеспечения конкурентоспособности в медиа-пространстве. Например, мы автоматизировали ежедневную ленту экономических новостей»,- сказал директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян, подчеркнув, что это высвобождает время сотрудников, которые могут больше заниматься контентной работой. По поводу рисков в области защиты персональной информации, а также распространения дезинформации, материалов, содержащих фейковые сведения, возбуждащщих агрессию и ненависть, он сказал, что эти риски преодолимы – в случае развитияя профессиональной журналистики.

В качестве важного фактора директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян назвал наличие большой армянской диаспоры, которая – как сетевой организм, расширяеы медийное пространство малых «ньюз-румов», и международное сотрудничество в данном контексте приобретает новые смыслы. «Арменпресс» собирает и распространяет новости по всем уголкам мира.

Затем директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян особо отметил важность международного сотрудничества, высоко оценив сотрудничество с «Белта» - ИА Беларуси, как принимающей страны.

Приводим речь Арама Ананяна полностью:

«Уважаемые коллеги,

Для меня большая честь выступать на этом престижном форуме, который, по сути, стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере информации и медиаиндустрии. В этом году пленарное заседание медиафорума озаглавлено “Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства”.

Я более чем уверен, и я думаю, что мои коллеги и партнеры поддержат меня в том, что в современном мире нет больше исключительно нецифровых СМИ. В целом, из года в год, становится все труднее обозначить какую-либо сферу, которая будет только нецифровой – начиная с государственного управления, заканчивая пресловутым “интернетом вещей”. Согласно исследованиям международного экономического форума, по мере роста мирового среднего класса (с 1,8 млрд человек в 2009 году до примерно 4,9 млрд в 2030 году), спрос на новые медиа-услуги, ориентированные на удобство, образование, премиальный контент и видео по требованию, будет расти, особенно в странах с формирующимся рынком. Между тем, появление нового поколения создает спрос на технологические услуги, которые обеспечивают удобство, и мгновенный доступ к контенту. В то же время население мира стареет, что приводит к увеличению спроса на услуги в области здравоохранения и благополучия, развлечений и образования, предназначенные для пожилых людей.

Я не хотел бы, чтобы мои слова были бы истолкованы так, словно печатные СМИ прекратят свое существование. Нет. Для печатного слова появляется новая возможность, так как бумага сама становится носителем цифровой информации и даже посредством простейшего QR-кодирования позволяет проникнуть в цифровой мир, обогащая печатное издание содержанием таких типов информации, которые 10-летия назад невозможно было бы представить.

Вышеупомянутое не просто вызов, но и императив развития средств массовой информации, обусловленный целым рядом объективных факторов. Их всестороннее обсуждение и исследование дадут представление о будущих тенденциях развития нашей индустрии.

Сегодняшняя форма использования средств массовой информации и пользовательский портрет качественно отличаются от того, что было 10 лет назад. Следовательно, сегодняшняя потребность в средствах массовой информации также подвержена данным изменениям. Интернет-ресурсы, блоги, социальные сети и пользовательский контент не являются более новыми медиа. Если несколько лет назад мы обсуждали, что люди окружены информацией, то сегодня они, буквально стали переносчиками информации которая им доступна ежесекундно, посредством “смарт” телефонов, часов и очков. Мы ближе к человеку более чем когда-либо в пространстве и во времени, а современный человек живет в среде, переполненной информационными потоками.

Интересное наблюдение: технологический и демографический сдвиг и изменения экосистемы человека привели к тому, что потребитель информации не желает более смотреть на происходящее через интерпретации новостных ресурсов, а предпочитает получать все в режиме “здесь и сейчас”. Так, в режиме он-лайн развивалась бархатная революция Армении, за которой можно было без купюр следить из любого уголка планеты.

Уважаемые коллеги!

Так как я заговорил об Армении, хочу сказать пару слов о стратегии нашего агентства. Одним из стратегических направлений нашей работы является поиск формул развития малых ньюзрумов в быстро меняющемся мире. Для повышения нашей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном медиапространстве, мы используем возможности искусственного интеллекта в создании информационного продукта и стриминговые технологии. К примеру, мы автоматизировали ежедневную экономическую новостную ленту. Боты обновляют информацию об обмене валюты, фондовой бирже, драгоценных и цветных металлах, а также о ценах на сырьевые товары.

Наш контент стал богаче, а производительность ускорилась, а автоматизация также обеспечивает мгновенный перевод на несколько языков. Это создает дополнительную возможность для редакции: теперь журналисты тратят свое время на создание уникального контента, и мы инвестируем часть нашего времени и усилий для повышения профессионального уровня наших журналистов.

Было бы наивно полагать, что мы не видим и не осознаем все те риски, с которыми связаны бурное развитие информационных технологий - от защиты персональных данных и компютерных систем, продолжая тревожным и не всегда объяснимым поведением распространителей контента, таких как Facebook, Google и т.д., и заканчивая бесчестными, если не сказать опасными кампаниями дезинформаций и распространения фейковых новостей. Но мы уверены, что эти вызовы преодолимы при условии развития профессиональной журналистики. И мы знаем - чтобы иметь хорошую журналистику, нам все еще нужны хорошие журналисты Есть еще один аспект, который мы считаем своим конкурентным преимуществом и, одновременно, ответственностью. Это наличие большой армянской диаспоры, которая, как сетевой организм, превращает наш маленький ньюзрум в нечто большее. И в этом разрезе международное сотрудничество приобретает для нас особый смысл.

В этой связи мы придаем большое значение сотрудничеству со всеми нашими партнерами и, поскольку мы находимся в Беларуси, я особо хочу подчеркнуть долгосрочное и эффективное сотрудничество с белорусским государственным информационным агентством БЕЛТА.

Пользуясь случаем, поздравляю наших коллег со 100-летием. Символично, что информационное агентство «Арменпресс» в 2018 году также будет отмечать столетие со дня своего основания: оно было создано почти в те же дни, что и БЕЛТА. Должен отметить с большим удовольствием, что на полях медиафорума мы планируем дальнейшее расширение сотрудничества с белорусскими СМИ. И, поскольку «Арменпресс» объединяет также печатные издания, мы, с моим хорошим другом и известным медиа-менеджером Дмитрием Жуком, заложим основу для сотрудничества печатных органов “Арменпресс” и медиа-холдинга «Беларусь сегодня», что будет в значительной степени способствовать профессиональному партнерству во имя будущего.

Спасибо за внимание».