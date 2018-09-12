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Приобретение многофункциональной авиации является приоритетным для Армении: министр обороны

Приобретение многофункциональной авиации является приоритетным для Армении: министр обороны

Армения придает важность приобретению многофункциональной авиации для нужд ВС Армении и считает это приоритетным вопросом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

« Армения придает важность приобретению многофункциональной авиации и ее внедрению в ВС. Это — приоритет, переговоры идут»,- заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов, и сейчас идет процесс заключения нового военного кредита.

Как заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, военное сотрудничество с РФ развивается довольно удачно.


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