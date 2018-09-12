В Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях: Давид Тоноян Save
В составе миссии ВС Армении в Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
«В составе миссии ВС Армении в Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях: врачи, саперы, личный состав для обеспечения безопасности миссии. Всего около 100 человек. участие в этой гуманитарной миссии проистекает из наших национальных интересов»,- заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.По его словам, сейчас идет подготовка к этой миссии.
- 17:49 Ирландия впервые вошла в мировую десятку стран, где лучше всего живется пенсионерам
- 17:39 Запланированное на 13 сентября очередное заседание правительства не состоится
- 17:32 Премьер-министр принял послов США и Великобритании в Армении
- 17:26 В Иране бывшего вице-президента приговорили к 6,5 годам тюрьмы, пишут СМИ
- 17:25 Юнкер призвал принимать отдельные решения ЕС квалифицированным большинством
- 17:19 Никол Пашинян подтвердил готовность полностью участвовать в переговорном процессе по Арцаху
- 17:14 BMW построила беспилотный мотоцикл
- 16:50 Европарламент решил наказать Венгрию за коррупцию и подрыв демократии
- 16:45 Эдуард Шармазанов принял ответственного секретаря ПА ОДКБ
- 16:39 Ученые узнали о пользе кофеина при хронической болезни почек
- 16:38 В Армению приедет кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович
- 16:28 Левон Аронян принимает участие в турнире Champions Showdown
- 16:25 В Испании проведут «Ночь наследия»
- 16:19 Нью-Йорк стал лидером в рейтинге глобальных финансовых центров
- 15:44 Ара Баблоян принял делегацию группы дружбы Франция – Армения
- 15:42 Тигран Саркисян: «Глубокая интеграция экономик стран ЕАЭС должна совершенствоваться с учетом мирового тренда на протекционизм»
- 15:15 Со слов Артака Давтяна, 1-го марта армия не получала приказа стрелять
- 15:10 «Шант-2018». По сценарию учений, Армения возвращает условно утраченные территории
- 14:59 Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 85-летием
- 14:58 «Шант-2018». По сценарию учений, состоялось экстренное заседание правительства Армении под руководством Никола Пашиняна
- 14:36 Автора пособия «Как убить своего мужа» обвинили в убийстве своего мужа
- 14:16 Никол Пашинян и Микаел Жан присутствовали на открытии 11-го Форума неправительственных организаций Франкофонии
- 14:12 «Арменпресс» использует передовые технологии для обеспечения конкурентоспособности в медиа-пространстве: выступление Арама Ананяна на медиа-форуме в Минске
- 14:03 Приобретение многофункциональной авиации является приоритетным для Армении: министр обороны
- 13:55 Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту
- 13:43 «Шант-2018». Учения протекают динамично, ситуация меняется каждые 5 минут
- 13:41 Еврокомиссия предложила отказаться от сезонного перевода часов
- 13:33 В Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях: Давид Тоноян Save
- 13:24 По словам Давида Тонояна, сейчас ситуация в Баганисе стабильная
- 13:09 В Уэльсе тестируют способствующее выработке инсулина лекарство
- 13:05 Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией
- 12:57 Геворг Костанян считает прослушивание и опубликование телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС тревожным для страны
- 12:44 Мониторинг миссии ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без происшествий
- 12:33 Армения мобилизовала силы для приема участников саммита Франкофонии в лучших традициях гостеприимства: Никол Пашинян
- 12:23 ЕС нужно стать независимым игроком в международных отношениях, заявил Юнкер
15:18, 08.09.2018
Просмотрели 1825 раз 3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО
14:04, 05.09.2018
Просмотрели 1573 раз Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США
18:24, 07.09.2018
Просмотрели 1325 раз Министр иностранных дел Армении принял новоназначенного посла Украины
15:30, 07.09.2018
Просмотрели 1213 раз Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе
21:30, 07.09.2018
Просмотрели 1113 раз Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.