В Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях: Давид Тоноян Save

В составе миссии ВС Армении в Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«В составе миссии ВС Армении в Сирию поедут военнослужащие-специалисты в гуманитарных областях: врачи, саперы, личный состав для обеспечения безопасности миссии. Всего около 100 человек. участие в этой гуманитарной миссии проистекает из наших национальных интересов»,- заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, сейчас идет подготовка к этой миссии.