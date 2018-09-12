В Уэльсе тестируют способствующее выработке инсулина лекарство

Исследователи в Уэльсе тестируют новое лекарство, которое должно восстанавливать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и помочь диабетикам первого типа снизить потребление гормона или вовсе отказаться от инъекций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Wales Online.

По его данным, названия у нового препарата еще нет. Уже два пациента получили дозу экспериментального лекарства в отделении клинических исследований университетской больницы Уэльса. Скоро эксперты приступят к оценке результатов.

"Инъекции инсулина — это большая обуза для любого, кто страдает диабетом первого типа. Новая терапия может помочь уменьшить количество инсулина, который требуется пациентам с первым типом диабета, и предложить им более эффективный контроль за уровнем глюкозы в крови", — считает доктор Мохаммад Альхадж Али, работающий над исследованием в Кардиффе.

Пока использование лекарства не давало значимых побочных эффектов, но о его эффективности тоже заявлять рано, отмечает издание. Исследователи хотят привлечь к испытаниям до восьми волонтеров, страдающих диабетом более двух лет.