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ЕС нужно стать независимым игроком в международных отношениях, заявил Юнкер

ЕС нужно стать независимым игроком в международных отношениях, заявил Юнкер

Для Евросоюза настало время стать суверенным игроком на международной арене, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду глава ЕК Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту.

"Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях", — заявил он в Страсбурге.

Юнкер также призвал ускорить реализацию совместной оборонной политики. "ЕС не намерен милитаризоваться, но нам нужна большая независимость в сфере обороны", — сказал он.

 

 

 

 




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