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Руководителем фракции «Елк» избрали депутата Лену Назарян

Руководителем фракции «Елк» избрали депутата Лену Назарян
Фракция "Елк" НС Армении избрала руководителем фракции депутата Лену Назарян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил в среду в ходе заседания член фракции Геворг Горгисян.


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