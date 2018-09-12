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Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян посетит Степанакерт

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян посетит Степанакерт

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян на следующей неделе посетит Степанакерт. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, в Степанакерте министр ИД Армении Зограб Мнацаканян встретится с руководством Арцаха.


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