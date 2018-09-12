В аппарате НС Армении продолжаются учения «Шант-2018»
В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» сегодня, 12 сентября, в Аппарате Национального Собрания Армении состоялось очередное совещание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.
Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА Ара Сагателян сообщил, что в предыдущий день, 11 сентября, задания, полученные в рамках проведения учений, выполнены. Он оценил результаты как удовлетворительные, а по отдельным заданиям – как отличные.
Руководитель-генеральный секретарь Аппарата проинформировал участников совещания о новых развитиях и изменениях ситуации. Были внесены коррективы, даны необходимые поручения.
В частности, в ряду намеченных планом мероприятий Аппарат НС приведен к высокой степени готовности, установлен график круглосуточного трудового режима. Уточнены планы гражданской обороны и мобилизации. Осуществлены работы по уточнению списков военнообязанных и находящихся в запасе специалистов, важных для деятельности Аппарата, и их перераспределении и замене в случае призыва в Вооруженные силы. Система коммуникации и информации подготовлена и готова к действию при войне или введении военного положения.
В ряду заданий для приобретения необходимых материальных ресурсов поручено составить соответствующие документы. Организована защита и охрана пунктов управления.Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС А.Сагателян отметил, что в ходе командно-штабных учений «Шант-2018» будут даны новые текущие задания.
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