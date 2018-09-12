Никол Пашинян и Микаел Жан откроют форум Франкофонии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаел Жан откроют 12-го сентября форум Франкофонии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Сегодня г-жа Микаел Жан и премьер-министр Армении Никол Пашинян откроют форум Франкофонии, в котором примут участие представители из около 200 стран почти со всех континентов»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Сегодня завершится 2-дневная молодежная конференция по темам «Будем вместе жить в развивающейся среде» и «Вовлеченная общественность».

Форум организован молодежным франкофонным парламентом, МИД Армении и компанией Picsart.

Как сообща;ось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Микаел Жан.Приветствуя гостя, премьер-министр отметил: “Проведение 17-го саммита Франкофонии в Армении в октябре этого года является большой честью и ответственностью. Это крупнейшее международное событие в истории нашей страны. Мы высоко ценим эту возможность и надеемся, что по итогам саммита МОФ станет более прочной и консолидированной структурой”.Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Республики Армения прилагает все необходимые усилия и активно ведутся организационные работы, чтобы саммит своей атмосферой и организационным уровнем соответствовал своему лозунгу “Живя вместе”.Микаел Жан поблагодарила премьер-министра за теплый прием и выразила уверенность в том, что Армения как важный игрок и партнер Франкофонии проведет 17-й саммит на высоком уровне. По ее словам, у Франкофонии большой потенциал для развития сотрудничества между странами, и необходимо активно работать, чтобы реализовать его в полном объеме.Собеседники обсудили содержательные и организационные вопросы, связанные с предстоящим в Ереване саммитом. Среди предстоящих в рамках саммита мероприятий была подчеркнута важность проведения специального форума по инновациям в Центре креативных технологий “Тумо”, в результате которого ожидается создание сети сотрудничающих в цифровой сфере франкоязычных министров. Премьер-министр подчеркнул, что Армения обладает огромным потенциалом в области инноваций, информационных и высоких технологий, а форум является хорошей возможностью для обмена опытом, обмена мнениями о развитии цифрового управления и для развития сотрудничества.Была также подчеркнута важность предстоящего в рамках саммита бизнес-форума на тему экономического сотрудничества, который, по словам Никола Пашиняна и Микаел Жан, будет способствовать установлению и расширению экономических связей между странами Франкофонии.Никол Пашинян и Микаел Жан подчеркнули важную роль Франкофонии в продвижении французского языка и общих ценностей МОФ.Премьер-министр высоко оценил личный вклад Микаел Жан в укрепление и развитие отношений Армения-МОФ во время ее пребывания в должности.