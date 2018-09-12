В Анталье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Анталья. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в среду Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что эпицентр находился в районе города Кумлуджа.

О жертвах и разрушениях не сообщается.