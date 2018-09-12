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МИД Армении сообщило об обстрелах со стороны Азербайджана странам Минской группы ОБСЕ

МИД Армении сообщило об обстрелах со стороны Азербайджана странам Минской группы ОБСЕ

МИД Армении предпринимает все необходимые действия в связи с обстрелами в Тавушской области Армении, в первую очередь, об этом ставятся в известность представители стран Минской группы ОБСЕ, личный представитель действующего председателя ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, это очередное грубое нарушение. К сожалению, они носят периодический характер. Это является следствием неконструктивной позиции Азербайджана.

По его словам, Азербайджан отказывается от внедрения механизмов расследования инцидентов на границе и выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.


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