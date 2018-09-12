Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и повестка встречи Пашиняна с Макроном будет довольно широкой. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.



По его словам, это свидетельствует об уровне отношений между обеими странами.

«С Францией мы сотрудничаем в политической, экономической, культурной и социальной областях. Все эти вопросы будут представлены в повестке»,- сказал он.

14-15 премьер-министр Армении посетит Париж, где проведет встречу с Эммануэлем Макроном. Кроме того, он встретится с армянской общиной Франции. Договоренность об этой встрече была достигнута во время встречи Пашиняна с Макроном в Брюсселе.