Арам Акопян отстает от лидера на одно очко

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии седьмого тура.

Как сообщает «Арменпресс» представители Армении Арам Акопян и Айк Мартиросян одержали победу, Мануэл Петросян сыграл вничью. Поражение потерпел Шант Саркисян. Лидером чемпионата является представитель Ирана Пархам Максудлу, от которого Арам Акопян отстает на одно очко.