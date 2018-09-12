Время в Ереване: 11:07:36,   12 Сентябрь

Арам Акопян отстает от лидера на одно очко

Арам Акопян отстает от лидера на одно очко

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии седьмого тура.

Как сообщает «Арменпресс» представители Армении Арам Акопян и Айк Мартиросян одержали победу,  Мануэл Петросян сыграл вничью. Поражение потерпел Шант Саркисян. Лидером чемпионата является представитель Ирана Пархам Максудлу, от которого Арам Акопян отстает на одно очко.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации