Путин и Си Цзиньпин приготовили блины

После переговоров на Восточном экономическом форуме главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" лидерам стран предложили облачиться в фартуки, испечь блины, а затем на выбор добавить к ним местные морепродукты. Завернув в готовые блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали их: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки.