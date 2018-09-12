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Правительство Армении предлагает с 1-го января 2019 года ввести систему минимального пенсионного обеспечения в размере 25 500 драмов

Правительство Армении предлагает с 1-го января 2019 года ввести систему минимального пенсионного обеспечения в размере 25 500 драмов

С целью преодоления крайней(продовольственной) нищеты среди пенсионеров, правительство Армении предлагает с 1-го января 2019 года ввести систему минимального пенсионного обеспечения в размере 25 500 драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт законопроектов e-draft.

«Это позволит сделать проводимую политику более адресной, в сторону низких пенсий.

По расчетам госбюджета, самый низкий уровень пенсий установлен в размере 25 500 драмов – на уровне крайней(продовольственной) нищеты, и закон вступит в силу  с 1-го января 2019 года»,- сказано в проекте.

По данному проекту, пенсионные выплаты, которые были ниже указанного предела, с 1-го января 2019 года будут выплачиваться в размере 25 500 драмов – на уровне крайней(продовольственной) нищеты.


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