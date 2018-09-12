Первая из известных записей Боуи ушла с молотка почти за 40 тысяч фунтов

Самая ранняя из известных звукозаписей британского музыканта Дэвида Боуи ушла с молотка почти за 40 тысяч фунтов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте аукционного дома Omega Auctions.

Отмечается, что музыкант сделал эту запись в 16 лет вместе с группой Konrads. Итоговая цена лота составила 39 тысяч 360 фунтов, хотя изначально запись оценивалась всего в 10 тысяч фунтов. Также более чем за 17 тысяч фунтов с молотка ушли несколько рекламных эскизов, сделанных певцом, фотографии и документы группы. Плакат Konrads 1963 года был продан за 6 тысяч 600 фунтов.

Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры артиста он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е — в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".