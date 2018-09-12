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Guardian: умерла британская актриса Фенелла Филдинг

Guardian: умерла британская актриса Фенелла Филдинг

Британская актриса Фенелла Филдинг скончалась во вторник в возрасте 90 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом со ссылкой на ее представителя сообщила газета The Guardian.

По ее данным, две недели назад актриса перенесла инсульт.

Фенелла Филдинг родилась в Лондоне. Она стала известной благодаря ролям в серии комедийных фильмов "Так держать" (Carry On, 1958-1992) и сериале "Записки Пиквикского клуба" (The Pickwick Papers, 1985). Также она снялась в популярном молодежном сериале "Молокососы" (Skins, 2007-2013).

 

 




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