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Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 90 депутатов.

Сегодня состоится тайное голосоввание по кандидатуре председателя Кассационного суда Армении.

Кроме того, в ходе заседания ожидается проведение вопросов-ответов членам правительва Армении.




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