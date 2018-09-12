Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 90 депутатов.

Сегодня состоится тайное голосоввание по кандидатуре председателя Кассационного суда Армении.

Кроме того, в ходе заседания ожидается проведение вопросов-ответов членам правительва Армении.