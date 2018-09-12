Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 90 депутатов.
Сегодня состоится тайное голосоввание по кандидатуре председателя Кассационного суда Армении.
Кроме того, в ходе заседания ожидается проведение вопросов-ответов членам правительва Армении.
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