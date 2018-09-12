Президент США Дональд Трамп считает, что надвигающийся на восточное побережье США ураган "Флоренс" может стать самым сильным за последние десятилетия. Свою точку зрения он озвучил во вторник во время встречи с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Броком Лонгом в Белом доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится", - сказал Трамп. Вместе с тем он заверил присутствовавших, что власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к ЧП.

"Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами", - заверил президент.

Ураган "Флоренс" 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира - Симпсона. По последним данным, центр атмосферного явления расположен примерно в 595 км к юго-западу от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/с. Ранее сообщалось, что "Флоренс" достигнет побережья США к четвергу, однако во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) сообщил, что ураган замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше предстоящей пятницы, 14 сентября.

Власти четырех штатов - Вирджинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Мэриленда, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режимчрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.