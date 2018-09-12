Трамп полагает, что ураган "Флоренс" будет самым мощным за десятилетия
Президент США Дональд Трамп считает, что надвигающийся на восточное побережье США ураган "Флоренс" может стать самым сильным за последние десятилетия. Свою точку зрения он озвучил во вторник во время встречи с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Броком Лонгом в Белом доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится", - сказал Трамп. Вместе с тем он заверил присутствовавших, что власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к ЧП.
"Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами", - заверил президент.
Ураган "Флоренс" 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира - Симпсона. По последним данным, центр атмосферного явления расположен примерно в 595 км к юго-западу от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/с. Ранее сообщалось, что "Флоренс" достигнет побережья США к четвергу, однако во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) сообщил, что ураган замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше предстоящей пятницы, 14 сентября.
Власти четырех штатов - Вирджинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Мэриленда, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режимчрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.