ЗПЧ посчитал недопустимым прослушивание телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС

Защитник прав человека Армении посчитал недопустимым прослушивание телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС. Как передает «Арменпресс», в заявлении офиса ЗПЧ сказано:

«Защитник прав человека Армении внимательно изучил записи прослушанных телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС. Были изучены и пояснения этих должностных лиц в связи с прослушкой, записью и опубликованием этих телефонных разговоров.

Прежде всего, недопустимо любое незаконное прослушивание телефонных разговоров, приватность общения среди людей гарантирована законом на конституционном уровне и может быть ограничена на том же уровне – в целях, условиях установленных в законном порядке и с теми же гарантиями. Защитник прав человека Армении принял во внимание возбуждение уголовного дела со стороны Генпрокуратуеы Армении по поводу данного инцидента и возбуждение следствия по данному поводу. Защитник прав человека Армении будет держать в центре внимания следственный процесс по этому делу.

Кроме того, по любому уголовному делу должны быть гарантированы права лиц, вовлеченных в процесс, который должен проводиться объективно и быть ограничен от любых воздействий, в этом аспекые констатированы заявления органов уголовного преследования о том, что в последнее время на них пытаются оказать давление. Любой подобный случай должен стать предметом отдельного расследования.

Судебные органы независимы от любых инстанций или лиц. Судья должен собственным поведением показать, что он независим и руководствуется собственным внутренним убеждением, основанным на изучении доказательств.

По данным, полученным из записи прослушанных телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС, видно, что судья сам обратился к правоохранительным органам и попросил обеспечить сопровождение по данному уголовному делу. Об этом сказали и руководители СНБ и ОСС в своих пояснениях. Это явления вызывает обеспокоенность и достойно осуждения, поскольку подвергает сомнению авторитет судьи и системы пеавосудия в стране. Судья не должен иметь незаконного общения с правоохранительными органами, идти на шаги, ограничивающие его независимость. Недопустимо вмешательство в работу судей.

По поводу арестов – подобные меры имеют свои основания и условия применения, полномерно изложенные в законодательстве, в каждом конкретном случае они подлежат судебной проверке. Лишение свободы не должно быть методом получения сведений, оно должно быть результатом полученных сведений».

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет следственный комитет.