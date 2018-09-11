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Глава МИД Армении принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Глава МИД Армении принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял 11 сентября председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны коснулись деятельности ПА ОБСЕ. В этом контексте стороны подчеркнули роль парламентской платформы для содействия международному сотрудничеству.

Мнацаканян представил усилия Армении на международной арене, направленные на предотвращение геноцидов и преступлений против человечности, а также борьбу против их отрицания.

Говоря о подходах и приоритетах армянской стороны, направленных на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Армении подчеркнул важность исключения попыток перенести процесс урегулирования на другие платформы, в том числе парламентские, и подчеркнул, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным международно признанным форматом посредничества.




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