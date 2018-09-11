Глава МИД Армении принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял 11 сентября председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны коснулись деятельности ПА ОБСЕ. В этом контексте стороны подчеркнули роль парламентской платформы для содействия международному сотрудничеству.

Мнацаканян представил усилия Армении на международной арене, направленные на предотвращение геноцидов и преступлений против человечности, а также борьбу против их отрицания.

Говоря о подходах и приоритетах армянской стороны, направленных на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Армении подчеркнул важность исключения попыток перенести процесс урегулирования на другие платформы, в том числе парламентские, и подчеркнул, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным международно признанным форматом посредничества.