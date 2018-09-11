“Шант-2018”: Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности

В рамках стратегических командно-штабных учений “Шант-2018” премьер-министр, председатель Совета безопасности Армении Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр представил, в соответствии со сценарием учений, ситуацию вокруг Республики Армения, а затем выслушал условные доклады и предложения членов Совета безопасности. Никол Пашинян, по сценарию учений, дал ряд поручений руководителям соответствующих ведомств.

Премьер-министр подчеркнул важность проведения стратегических командно-штабных учений “Шант 2018” в контексте оперативной и систематизированной работы по проверке готовности государственных органов в период перехода от мира к войне.