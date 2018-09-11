Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Никол Пашинян принял делегацию во главе с Заре Синаняном

Никол Пашинян принял делегацию во главе с Заре Синаняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с мэром Глендейла (штат Калифорния, США) Заре Синаняном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в составе делегации были сенаторы из штата Калифорния, представители действующих в Силиконовой долине компаний сферы высоких технологий.

Премьер-министр поприветствовал визит делегации в Армению и выразил надежду, что он поспособствует дальнейшему углублению и расширению политических и предпринимательских связей. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в укреплении связей по отмеченным направлениям, и в этом контексте отметил важность организации подобных взаимных визитов.

Заре Синанян представил Николу Пашиняну подробности запланированных в рамках визита встреч и мероприятий и выразил уверенность, что визит будет способствовать развитию сотрудничества в области информационных технологий. Члены делегации выразили готовность содействовать потенциальным инициативам по развитию сотрудничества в сфере ИТ.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации