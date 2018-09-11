Никол Пашинян и Микаел Жан обсудили вопросы проведения 17-го саммита Франкофонии

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Микаел Жан.

Приветствуя гостя, премьер-министр отметил: “Проведение 17-го саммита Франкофонии в Армении в октябре этого года является большой честью и ответственностью. Это крупнейшее международное событие в истории нашей страны. Мы высоко ценим эту возможность и надеемся, что по итогам саммита МОФ станет более прочной и консолидированной структурой”.

Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Республики Армения прилагает все необходимые усилия и активно ведутся организационные работы, чтобы саммит своей атмосферой и организационным уровнем соответствовал своему лозунгу “Живя вместе”.

Микаел Жан поблагодарила премьер-министра за теплый прием и выразила уверенность в том, что Армения как важный игрок и партнер Франкофонии проведет 17-й саммит на высоком уровне. По ее словам, у Франкофонии большой потенциал для развития сотрудничества между странами, и необходимо активно работать, чтобы реализовать его в полном объеме.

Собеседники обсудили содержательные и организационные вопросы, связанные с предстоящим в Ереване саммитом. Среди предстоящих в рамках саммита мероприятий была подчеркнута важность проведения специального форума по инновациям в Центре креативных технологий “Тумо”, в результате которого ожидается создание сети сотрудничающих в цифровой сфере франкоязычных министров. Премьер-министр подчеркнул, что Армения обладает огромным потенциалом в области инноваций, информационных и высоких технологий, а форум является хорошей возможностью для обмена опытом, обмена мнениями о развитии цифрового управления и для развития сотрудничества.

Была также подчеркнута важность предстоящего в рамках саммита бизнес-форума на тему экономического сотрудничества, который, по словам Никола Пашиняна и Микаел Жан, будет способствовать установлению и расширению экономических связей между странами Франкофонии.

Никол Пашинян и Микаел Жан подчеркнули важную роль Франкофонии в продвижении французского языка и общих ценностей МОФ.

Премьер-министр высоко оценил личный вклад Микаел Жан в укрепление и развитие отношений Армения-МОФ во время ее пребывания в должности.