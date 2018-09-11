Президент Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии

Президент Армении Армен Саркисян принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Микаел Жан и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Саркисян отметил, что Армения придает важное значение роли Международной организации Франкофонии в качестве платформы для сотрудничества и диалога и рада принять 17-й саммит организации.

Президент Саркисян подчеркнул приверженность властей страны проведению саммита на высшем уровне и заверил, что Армения выполнит свое обязательство с честью.

Они коснулись экономического форума, который состоится в рамках саммита Международной организации Франкофонии.