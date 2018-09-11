Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 11 сентября принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и отметили важность обеспечения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. В этом контексте Масис Маилян подчеркнул недопустимость деструктивных действий, которые могут привести к эскалации напряженности на линии соприкосновения.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.