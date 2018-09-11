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Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян будут допрошены по делу 1 марта

Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян будут допрошены по делу 1 марта

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян и третий президент Армении Серж Саргсян будут допрошены по делу 1 марта. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сказал глава  Специальной следственной службы Сагун Хачатрян.

Хачатрян отметил, что проводящий расследование орган решит, когда и по какому статусу они будут вызваны на допрос.

По его словам, допрос не является самоцелью, он должен быть эффективным.

Хачатрян отметил, что Серж Саргсян является важным свидетелем, а может и не свидетелем.




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