В городе Альфорвиль стартовали мероприятия в рамках «Дней Арцаха во Франции»

В рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции» во французском городе Альфорвиль 8 сентября стартовали мероприятия, которые продолжатся до 17 сентября.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в торжественной церемонии открытия участвовали Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, посол Республики Армения Асмик Толмаджян, мэр города Альфорвиль Мишель Жершинович, член Круга дружбы «Франция-Арцах», депутат НС Люк Карвунас, члены городского совета Альфорвиля, представители неправительственных организаций, журналисты.

На церемонии открытия Постоянный представитель Республики Арцах во Франции вручил руководителю местного органа АРФД Дашнакцутюн в Арфольвиле Каро Хачикяну медаль Республики Арцах «Благодарность» за вклад в укрепление дружественных отношений между Францией и Арцахом.

В Арфольвиле запланирована экспозиция фотографий и графических работ, показ документальных фильмов, посвященных Арцаху, а также проведение лекций по ситуации в республике.

20 ноября 2017г. была подписана Декларация о дружбе между городом Бердзор Республики Арцах и французским городом Альфорвиль.