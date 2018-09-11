Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

В городе Альфорвиль стартовали мероприятия в рамках «Дней Арцаха во Франции»

В городе Альфорвиль стартовали мероприятия в рамках «Дней Арцаха во Франции»

В рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции» во французском городе Альфорвиль  8 сентября стартовали мероприятия, которые  продолжатся до 17 сентября.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в торжественной церемонии открытия  участвовали  Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян,  посол Республики Армения Асмик  Толмаджян,  мэр города Альфорвиль Мишель  Жершинович,  член Круга дружбы «Франция-Арцах», депутат НС Люк  Карвунас,  члены городского совета Альфорвиля,  представители неправительственных организаций, журналисты.

На церемонии открытия   Постоянный представитель Республики Арцах во Франции  вручил  руководителю  местного органа АРФД Дашнакцутюн в Арфольвиле Каро Хачикяну медаль Республики Арцах «Благодарность» за вклад в укрепление дружественных отношений между Францией и Арцахом.

В Арфольвиле запланирована  экспозиция  фотографий и графических работ, показ документальных фильмов, посвященных Арцаху, а также проведение лекций по ситуации в республике.

20 ноября 2017г.  была подписана Декларация о дружбе  между городом Бердзор Республики Арцах и  французским городом Альфорвиль.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации