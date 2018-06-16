- 20:20 Глава МИД Армении принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ
- 19:36 “Шант-2018”: Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности
- 19:25 Никол Пашинян принял делегацию во главе с Заре Синаняном
- 19:05 Никол Пашинян и Микаел Жан обсудили вопросы проведения 17-го саммита Франкофонии
- 19:02 Президент Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии
- 18:59 Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
- 18:58 Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян будут допрошены по делу 1 марта
- 18:51 В городе Альфорвиль стартовали мероприятия в рамках «Дней Арцаха во Франции»
- 18:07 Возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора между главами СНБ и ССС Армении
- 18:00 В Каталонии запустили автобус без водителя
- 17:56 СНБ опубликует подробности об имуществах Роберта Кочаряна и Александра Саргсяна
- 17:52 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-09-18
- 17:45 Азиатские индексы - 11-09-18
- 17:42 Командный корабль 6-го оперативного флота ВМС США прибыл в Восточное Средиземноморье
- 17:30 Иран намерен развивать ядерную программу в случае отмены СВПД
- 17:22 Ученые рассказали, как снизить артериальное давление без таблеток
- 17:12 Европарламент призвал усилить борьбу с сексуальными домогательствами
- 17:07 Сотрудника внутренних войск во время действий 1 марта убил спецназ: новые подробности
- 16:44 Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео
- 16:26 В Афганистане число жертв теракта увеличилось до 25 человек
- 15:44 Премьер-министр принял известного легкоатлета Роберта Эммияна
- 15:42 В Армении механики-водители ЮВО на БМП-2 прошли экстремальный курс вождения на танкодроме повышенной сложности
- 15:26 Никол Пашинян принял мецената Альберта Погосяна
- 15:25 В Индии число жертв при падении автобуса в ущелье выросло до 50 человек
- 15:20 “Шант 2018”: Командно-штабные учения возглавляет премьер-министр
- 15:16 В президентской резиденции приняты школьники села Норшен Самцхе-Джавахетии
- 15:11 Звезда Трампа вернулась на "Аллею славы" в Голливуде
- 14:58 “Шант 2018”: МИД представил условную ситуацию междуанродным структурам
- 14:52 Кобахидзе: США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии
- 14:45 “Шант 2018”: По сценарию учений, условный противник обострил ситуацию на границе
- 14:33 Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордно низкого уровня
- 14:25 В Армении артиллеристы ЮВО уничтожили быстродвижущиеся цели условного противника
- 13:50 Брошенная невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха
- 13:47 Состоится мониторинг ОБСЕ
- 13:46 В Индии автобус с паломниками упал в ущелье
15:18, 08.09.2018
Просмотрели 1748 раз 3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО
14:04, 05.09.2018
Просмотрели 1526 раз Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США
18:24, 07.09.2018
Просмотрели 1264 раз Министр иностранных дел Армении принял новоназначенного посла Украины
15:30, 07.09.2018
Просмотрели 1125 раз Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе
21:30, 07.09.2018
Просмотрели 1060 раз Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.