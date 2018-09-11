Азиатские индексы - 11-09-18
ТОКИО, 11 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.30% и составил 22664.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.67% и составил 1698.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 2664.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.72% и составил 26422.55 пункта.
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