Командный корабль 6-го оперативного флота ВМС США прибыл в Восточное Средиземноморье

Флагман 6-го оперативного флота ВМС США командный корабль "Маунт Уитни" зашел с визитом в греческий порт Салоники. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба флота.

Ожидается, что американский командно-штабной корабль пробудет в Салониках несколько дней.

Как сообщалось, в настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Средиземном море также находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", оснащенных "Томагавками".

По данным наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 148 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.