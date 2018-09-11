Ученые рассказали, как снизить артериальное давление без таблеток

Изменение образа жизни на 16 недель позволяет снизить давление и уменьшить потребность в препаратах для борьбы с гипертензией, говорится в исследовании Американской ассоциации сердца. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, его пресс-релиз опубликован на портале EurekAlert.

Кардиологи пояснили, что пациентам с высоким артериальным давлением (систолическим от 130-160 миллиметров ртутного столба, диастолическим — 80-90) следует уделять особое внимание диете и регулярным занятиям спортом. Рекомендации касаются как мужчин, так и женщин.

К таким выводам ученые пришли, проведя эксперимент с участием 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет с лишним весом и повышенным давлением. Испытуемых случайным образом разделили на три группы. Для каждой из них исследователи разработали специальную 16-недельную программу.

Пациенты, попавшие в первую категорию, перешли на специальную диету с высоким содержанием фруктов, овощей и низким — красного мяса, соли и сладостей, а также трижды в неделю занимались спортом с тренерами. Члены второй группы питались по той же программе, но не тренировались, третьей — не делали ни того, ни другого. При этом никто не принимал лекарств.

В результате выяснилось, что участникам первой группы удалось значительно сбросить вес (в среднем на 8,6 килограмма) и понизить артериальное давление — "верхнее" на 16 пунктов, "нижнее" — на десять.

При этом лишь 15 процентов пациентов, прошедших эксперимент по первой программе, нуждались после него в лекарствах.