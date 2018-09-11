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Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео

Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео

Этому забавному видео уже несколько лет, но его не перестают распространять в соцсетях и умиляться движениям девочки, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Маленькие дети очень любят повторять за взрослыми все, что те делают или говорят. Вот и эта малышка на концерте то ли в садике, то ли в школе изумилась музыкой хора и решила "дирижировать" им сама.




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