Этому забавному видео уже несколько лет, но его не перестают распространять в соцсетях и умиляться движениям девочки, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Маленькие дети очень любят повторять за взрослыми все, что те делают или говорят. Вот и эта малышка на концерте то ли в садике, то ли в школе изумилась музыкой хора и решила "дирижировать" им сама.