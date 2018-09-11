Никол Пашинян принял мецената Альберта Погосяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял представителя фонда “Роберт Погосян и сыновья”, филантропа армянского происхождения Альберта Погосяна, который также является членом попечительского совета Всеармянского фонда “Айастан”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил важность продолжительности реализуемых фондом “Роберт Погосян и сыновья” программ на Родине и его дальнейшей активной деятельности. По словам Никола Пашиняна, правительство Армении высоко оценивает программы, осуществляемые фондом в разных направлениях.

Альберт Погосян отметил, что после изменений в Армении очевиден энтузиазм граждан. Он выразил надежду, что благодаря усилиям правительства Армении страна будет идти по пути прогрессивного развития.

Затем Альберт Погосян представил премьер-министру предстоящие программы фонда

“Роберт Погосян и сыновья”, в том числе проект создания центра искусств в “ Центре современного экспериментального искусства”. Коснувшись Всеармянского фонда “Айастан”, собеседники отметили, что в рамках происходящих изменений необходимо придать новый импульс его деятельности и реализации новых программ.

В ходе встречи Никол Пашинян и Альберт Погосян обменялись мнениями по разным темам.