В президентской резиденции приняты школьники села Норшен Самцхе-Джавахетии

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял старшеклассников школы села Цхалтбила (Норашен) Алалцихского региона Самцхе-Джавахетии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян побеседовал с детьми, поинтересовался какие специальности и профессии они выбрали, о чём они мечтают, сохраняются ли в селе Норашен диалект, культура и традиции исторического Эрзрума, носителями которых являются джавахкские норашенцы. Затем президент Саркисян ответил на вопросы школьников, которые в частности касались выбора специальности и интересов.

Президент посоветовал избрать такую профессию, которая будет им интересна: «Что бы вы ни делали в своей жизни, делайте с удовольствием. Найдите ту профессию, которая ваша, которую с удовольствием и радостью будете выполнять. Будьте лучшими в своей работе».

Он также призвал сохранять и продолжать унаследованные от дедов традиции и культуру: «Помните, что вы – гордые армяне, и у вас большая родина – Республика Армения и ваше село, которое также является вашей родиной. Никогда не разрывайте связь со своими корнями».