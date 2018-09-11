“Шант 2018”: Командно-штабные учения возглавляет премьер-министр

Командно-штабные учения “Шант 2018” возглавляет премьер-министр, а начальником Генерального штаба является руководитель аппарата премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам в штаб-квартире министерства обороны директор КНКО “Информационно-аналитической центр правительства”Ованнес Мовсисян.

Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян сказал, что с самого первого момента учений премьер-министру было доложено о ситуации.

Мовсисян отметил, что информационный центр доступен для обновления информации в режиме 24/7. В министерстве также работают специальные мониторинговые группы.

“Специальные мониторинговые группы расскажут о ситуации в азербайджанской и турецкой прессе, особенно о дезинформации”, - сказал он.