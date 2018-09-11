Звезда президента США Дональда Трампа вновь заняла свое место на голливудской "Аллее славы", как передает Арменпресс, об этом сообщили в торговой палате Голливуда.

Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее изрисовывали различными символами. Более того, вандалы несколько раз портили звезду ударными инструментами. Последнее нападение было совершено в июле этого года, когда мужчина разбил звезду киркой, которую он пронес в чехле для гитары.

"Любая звезда, которая была разрушена или подверглась вандализму, независимо от того, кому она принадлежала, будет заменена некоммерческой группой Hollywood Historic Trust. Голливудская аллея славы — это историческая достопримечательность, которая отмечает профессиональный вклад избранных номинантов. Однажды установленные звезды считаются частью "Аллеи славы". Если люди злятся на одного из наших лауреатов, мы надеемся, что эти люди смогут вымещать свой гнев в более позитивном ключе, чем разрушать достопримечательность штата Калифорния", — говорится в заявлении гендиректора торговой палаты Лерона Габлера, опубликованном на сайте организации.

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.