“Шант 2018”: МИД представил условную ситуацию междуанродным структурам

В рамках командно-штабных учений “Шант 2018” министерство иностранных дел представило смоделированную ситуацию в стране международным организациям и аккредитованным в Армении послам. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Тигран Балаян.

“Министерство разрабатывает тексты заявлений, которые условно отправляются в разные международные структуры. Такие заявления, которые были бы написаны в случае реальной военной ситуации. Вчера вечером наш посол в США был условно вызван на работу”, - сказал он.

В рамках учений были составлены два текста заявлений о ситуации в стране. Послы были вызваны в министерство и были проинформированы об эскалации и позиции Армении. Другой текст заявления будет опубликован в рамках конференции франкоязычных стран.