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Кобахидзе: США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии

Кобахидзе: США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии

«Соединенные Штаты Америки являются самым важным стратегическим партнером для Грузии,», — об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на международной конференции «Мир вверх ногами 2018» проходящей в Тбилиси при организации вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC), передает Арменпресс.

По его словам, Грузия готова для усиления существующего партнерства и сотрудничества с США.

«США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии. Мы твердо настроены на усиление существующего партнерства и сотрудничества с США», — заявил Ираклий Кобахидзе.

 




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