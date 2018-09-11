Кобахидзе: США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии
14:52, 11 Сентябрь, 2018
«Соединенные Штаты Америки являются самым важным стратегическим партнером для Грузии,», — об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на международной конференции «Мир вверх ногами 2018» проходящей в Тбилиси при организации вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC), передает Арменпресс.
По его словам, Грузия готова для усиления существующего партнерства и сотрудничества с США.
«США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии. Мы твердо настроены на усиление существующего партнерства и сотрудничества с США», — заявил Ираклий Кобахидзе.