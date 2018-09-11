Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут встречу в ближайшее время

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров в ближайшее время проведут встречу. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам сам Мнацаканян, не указав даты.

«Я стараюсь быть очень точным в этом вопросе и делать заявления на согласованной основе. Мы сообщим о встрече на согласованной основе, чтобы поддерживать уважение друг к другу», - сказал он.

«Мы заявили о своей приверженности процессу мирных переговоров. Последняя встреча состоялась в июле в Брюсселе, было достигнуто соглашение о продолжении этого процесса, чтобы организовать следующую встречу. Эта встреча состоится очень скоро», - сказал он.