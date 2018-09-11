В Австралии нашли огромные золотые самородки. Вес крупнейшего - почти 100 кг

В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы. Каждый из этих камней стоит по первым и самым приблизительным оценкам - миллионы долларов.

В самом большом, он весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота (это больше 70 кг), сообщили в добывающей компании RNC Minerals. В компании уточнили, что на прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около 11 миллионов долларов, передает Арменпресс.

Находку шахтеров оценивают как очень редкую.

Золотодобытчики оценили больший из камней приблизительно в 3 миллиона долларов, а второй самородок весом 63 килограмма (в нем 1600 унций золота) - в 1,9 млн долларов.

Австралийский Калгурли - золотодобывающий регион с большой историей. Город Калгурли был основан 17 июня 1893 года золотоискателем Патриком Хэнненом, который обнаружил поблизости крупное месторождение золота, до сих пор считающееся одним из крупнейших в Австралии.