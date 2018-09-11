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Кафе для французских бульдогов в Лондоне

Кафе для французских бульдогов в Лондоне

В Лондоне на один день открыли кафе для собак. Главными гостями заведения стали французские бульдоги.

Для "французов" в кафе было подготовлено целое меню угощений, а также площадки для фотосетов и игр. Вход в кафе был платным - размер оплаты зависел от того, пришли посетители с бульдогом или без, передает Арменпресс.

 




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