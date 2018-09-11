Кафе для французских бульдогов в Лондоне

В Лондоне на один день открыли кафе для собак. Главными гостями заведения стали французские бульдоги.

Для "французов" в кафе было подготовлено целое меню угощений, а также площадки для фотосетов и игр. Вход в кафе был платным - размер оплаты зависел от того, пришли посетители с бульдогом или без, передает Арменпресс.