Мой визит к Мемориалу геноцида символизирует память всей семьи Франкофонии: Микаель Жан
Генеральный секретарь международной организации Франкофонии Микаель Жан уверена, что человечество должно продолжать жить в мире и согласии, все народы должны жить вместе. Об этом она заявила в беседе с «Арменпресс».
Генеральный секретарь международной организации Франкофонии 11 сентября посетила Цицернакаберд, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
Посетив Армению уже во второй раз, Микаель Жан отметила, что визит к Мемориалу геноцида символизирует память всей семьи Франкофонии.
““Жить вместе” – это как раз тот девиз, под которым в Ереване будет проводится саммит международной организации Франкофонии. В нем примут учатие руководители стран-членов семьи Франкофонии”, - отметила Микаель Жан, поблагодарив Армению за этот девиз
После посещения Цицернакаберда, Микаель Жан поделилась своими впечатлениями, проицитировав французского писателя и критика, академика, лауреата Нобелевской премии Анатоля Франса: “Та небольшая доля крови, которую она (Армения) ещё сохранила есть драгоценная кровь, из которой родится героическое потомство. Народ, который не хочет умирать, не умрет”.Генеральный секретарь международной организации Франкофонии впервые посетила Армению в 2015 году, когда в Армении проходили заседания Постоянного совета международной организации Франкофонии и Министерского совета. В ходе своего первого визита Микаель Жан посадила дерево на аллее Цицернакаберда. Во время нынешнего визита она не забыла полить посаженное ею дерево.