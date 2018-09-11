Мой визит к Мемориалу геноцида символизирует память всей семьи Франкофонии: Микаель Жан

Генеральный секретарь международной организации Франкофонии Микаель Жан уверена, что человечество должно продолжать жить в мире и согласии, все народы должны жить вместе. Об этом она заявила в беседе с «Арменпресс».

Генеральный секретарь международной организации Франкофонии 11 сентября посетила Цицернакаберд, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Посетив Армению уже во второй раз, Микаель Жан отметила, что визит к Мемориалу геноцида символизирует память всей семьи Франкофонии.

““Жить вместе” – это как раз тот девиз, под которым в Ереване будет проводится саммит международной организации Франкофонии. В нем примут учатие руководители стран-членов семьи Франкофонии”, - отметила Микаель Жан, поблагодарив Армению за этот девиз

После посещения Цицернакаберда, Микаель Жан поделилась своими впечатлениями, проицитировав французского писателя и критика, академика, лауреата Нобелевской премии Анатоля Франса: “Та небольшая доля крови, которую она (Армения) ещё сохранила есть драгоценная кровь, из которой родится героическое потомство. Народ, который не хочет умирать, не умрет”.

Генеральный секретарь международной организации Франкофонии впервые посетила Армению в 2015 году, когда в Армении проходили заседания Постоянного совета международной организации Франкофонии и Министерского совета. В ходе своего первого визита Микаель Жан посадила дерево на аллее Цицернакаберда. Во время нынешнего визита она не забыла полить посаженное ею дерево.