США потратили на операции в Афганистане, Ираке и Сирии более $1,5 трлн

Военные операции США в Афганистане, Ираке и Сирии обошлись американским налогоплательщикам в общей сложности уже более чем в $1,5 трлн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник со ссылкой на подсчеты Пентагона телекомпания CNBC.

"За период с 11 сентября 2001 года министерство обороны США выделило на покрытие расходов, связанных с войнами, $1,501 трлн", - говорится в докладе, который цитирует телеканал. Информация в отчете приводится по состоянию на конец марта текущего года.

В соответствии с этими выкладками, больше всего средств ушло на прежние операции в Ираке - около $731 млрд, или 49% от общей суммы. Затем следует война в Афганистане - $584,3 млрд (39% от общей суммы). На операцию в Афганистане в ее нынешней форме ушло порядка $134,3 млрд. Меньше всего средств было выделено на кампанию в Сирии - примерно $23,5 млрд.

Через войны в Афганистане и Ираке прошли в общей сложности свыше 2 млн американских солдат и офицеров. Общие безвозвратные потери Пентагона в этих кампаниях, а также в борьбе с ИГ, составили около 6,8 тыс. человек, еще 52,3 тыс. военнослужащих получили ранения.