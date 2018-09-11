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УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке
Финал одного из предстоящих розыгрышей Лиги чемпионов может пройти в Соединённых Штатах.
 Как передает Арменпресс со ссылкой на  Championat, o такой возможности сообщил Хауме Роурес, основатель и директор крупной испанской медийной компании Mediapro. «Переговоры о потенциальном проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке уже ведутся, стороны хотят исследовать такую возможность», — сказал он.
Также Роурес отметил, что таким образом в УЕФА последовали примеру руководства испанской Примеры, которое, в свою очередь, приняло решение проводить некоторые матчи чемпионата на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке. Игроки остались недовольны таким шагом и уже выступили с официальным протестом.
Напомним, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится на домашнем стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.


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