УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Финал одного из предстоящих розыгрышей Лиги чемпионов может пройти в Соединённых Штатах.

Как передает

со ссылкой на Championat , o со ссылкой на

такой возможности сообщил

, основатель и директор крупной испанской медийной компании Mediapro. «Переговоры о потенциальном проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке уже ведутся, стороны хотят исследовать такую возможность», — сказал он.

Также Роурес отметил, что таким образом в

последовали примеру руководства испанской Примеры, которое, в свою очередь, приняло решение проводить некоторые матчи чемпионата на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке. Игроки остались недовольны таким шагом и уже выступили с официальным протестом.

Напомним, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится на домашнем стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.