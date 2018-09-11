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В Испании работники зоопарка спасли новорожденную зебру от утопления

В Испании работники зоопарка спасли новорожденную зебру от утопления

На видео попал драматический момент, когда работникам биопарка Валенсии удалось спасти от утопления новорожденную зебру, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Животное споткнулось и угодило в водоем сразу же после того, как появилось на свет. Пока детеныш пребывал в воде, взволнованная мать ходила по берегу и не знала, как ему помочь.

Но за рождением детеныша наблюдали работники биопарка. Они вовремя успели помочь маленькой зебре.

Сообщается, что на данный момент с животным все хорошо.

 

 




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