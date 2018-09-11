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На границе Армении предотвращен ввоз запрещенных таблеток из Ирана

На границе Армении предотвращен ввоз запрещенных таблеток из Ирана

Сотрудники Пограничного управления службы федеральной безопасности России в Армении, на КПП “Карчеан” (Сюникская область), при обыске легкового автомобиля, который прибыл из Исламской республики Иран, обнаружили запрещенные для ввоза таблетки полусинтетического опия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Управления. Водитель машины, являющийся гражданином Ирана, в установленном законом порядке сдался правоохранительным органам Армении. В настоящее время проводятся необходимые комплексные меры для выяснения всех обстоятельств правонарушения.


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