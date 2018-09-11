Дипломы учебных заведений Армении будут признаны в Таджикистане: АРАИК Арутюнян представил в НС новый проект

Согласно новому законопроекту, дипломы учебных заведений Армении и Таджикистана станут взаимно признаны. Как сообщает «Арменпресс», закон “О ратификации соглашения о взаимном признании и сопоставимости правительствами Армении и Таджикистана квалификаций образования, научных степенях и научных званиях” в НС представил министр образования и науки Араик Арутюнян.

“Этим законом будут признаны выпускные сертификаты всех уровней, дипломы. Стороны, с целью активного сотрудничества в области науки и образования, берут на себя ряд обязательств, взаимно признают сертификаты среднего образования, свидетельства о начальном профессионально-техническом образовании и вкладыш, академический сертификат, отражающий объем и содержание полученного образования, дипломы бакалавра и магистра”, - сказал Арутюнян

По его мнению, подписание отдельных соглашений о взаимном признании со странами Центральной Азии очень важно. Это позволяет решать приоритеты правительства - интернационализацию высшего образования в области образования.

В настоящее время шесть студентов из Таджикистана учатся в системе высшего образования Армении.

Депутат Тигран Уриханян задал вопрос о перспективе подписания таких соглашений и с другими государствами. Министр отметил, что он не может предоставлять конкретную информацию, но работает и с другими странами.