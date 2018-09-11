Арам Акопян и Мануэл Петросян отстают от лидеров на одно очко

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии шестого тура.

Как сообщает «Арменпресс» представители Армении Арам Акопян сыграл вничью. Неожиданное поражение потерпели Айк Мартиросян и Шант Саркисян. Победу в этом туре одержал лишь Мануэл Петросян.

У Арама Акопяна и Мануэла Петросяна по 4,5 очков, и они отстают от лидеров на одно очко. Лидерами чемпионата являются представитель Ирана Пархам Максудлу и представитель Узбекистана Джавохир Синдаров. У них по 5,5 очков.

В чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет в этом году принимают участие 165 шахматистов. До конца турнира осталось 5 туров.